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Haberler Spor Manisa’dan dev adım

’dan dev adım

Siyah-beyazlılar 6. dakikada Umut ileöne geçti. 10’da Erhan farkı ikiye çıkarttı. 72’de Sertaç skoru belirledi. yarı finalde S.Tepe ile eşleşti.

Manisa’dan dev adım
Giriş Tarihi: 21.7.2020

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta 2. olarak Play-Off'a kalan Manisa Futbol Kulübü, Antalya'da tek maç eleme usulü oynanan çeyrek final maçında İnegölspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi: 3-0. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Sancaktepe ile eşleşti. İki kulüp 24 Temmuz Cuma Günü karşı karşıya gelecekler. 6. dakikada organize gelişen Manisa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Umut topu filelerle buluşturdu: 1-0. 10'da Manisa FK'nın kullandığı korner atışında, Erhan farkı ikiye çıkardı: 2-0.

RAKİP SANCAKTEPE
72'DE Serdar sağ kanatta baskı sonrası rakibinden topu kapıp Sertaç'a gönderdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından topu ağlara yolladı: 3-0. Karşılaşma 3-0 bitti.

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