Manisa’dan dev adım

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta 2. olarak Play-Off'a kalan Manisa Futbol Kulübü, Antalya'da tek maç eleme usulü oynanan çeyrek final maçında İnegölspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi: 3-0. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Sancaktepe ile eşleşti. İki kulüp 24 Temmuz Cuma Günü karşı karşıya gelecekler. 6. dakikada organize gelişen Manisa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Umut topu filelerle buluşturdu: 1-0. 10'da Manisa FK'nın kullandığı korner atışında, Erhan farkı ikiye çıkardı: 2-0.

RAKİP SANCAKTEPE

72'DE Serdar sağ kanatta baskı sonrası rakibinden topu kapıp Sertaç'a gönderdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından topu ağlara yolladı: 3-0. Karşılaşma 3-0 bitti.