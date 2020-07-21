TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Antalya'da Derincespor ile Play-Off yarı final ilk maçını oynayacak Karşıyaka'da camia şampiyonluk primi toplamak için seferberlik başlattı. Yönetim kurulunun 600 bin TL prim açıklamasının ardından, oluşturulan havuzda kısa sürede 225 bin TL kaynak yaratıldı. Pandemi önlemleri nedeniyle karşılaşmalar seyircisiz oynanacağı için yeşil-kırmızılılar tribünde yerini alıp takımlarının yanında olmayacak. Başta eski yöneticiler, camia büyükleri ve taraftarlar, futbolcularının manevi destek yerine maddi destek vermek için çabalıyor.

HEDEF 1 MİLYON TL

Yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu şampiyonluk halinde kendi kaynaklarıyla 600 bin TL prim açıkladı. Camianın yaratacağı destekle şampiyonluk priminin 1 milyon olması bekleniyor. Karşıyaka'da futbol ve basketbol altyapı şubeleri Play-Off maçlarında sonuçlar ne olursa olsun takıma dağıtılması için 35.500 TL prim vereceklerini duyurdu. Oluşturulan havuza Gökhan Şensan 30 bin, Curva 1912 grubu 20 bin, Emre Sarıgedik, Serkan Odaman ve Can Özakın gibi isimler 10'ar bin TL'lik katkı sağladı.

CEMİL TUGAY'DAN 10'AR BİN TL

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, takımı Antalya'ya uğurlarken futbolculara prim sözü verdi. Tugay, yarın oynanacak Dericespor maçının kazanılması halinde takıma kişi başı 10 bin TL prim dağıtacak. Tugay'ın şampiyon olunduğunda da prim dağıtacağını takıma iletti.



KAF-KAF EKSİKSİZ

ANTALYA'DA Belediye Derincespor maçı hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka tam kadro halinde çalışıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte geçtiğimiz gün kurmaylar maçların oynanacağı Titanic Mardan Stadı'na giderek incelemelerde bulundu. Sportif direktör Atilla Güneş ve teknik direktör Soner Tolungüç, Titanic Mardan Stadı'nın saha zemininin Antalya'da etkili olan aşırı sıcaklara rağmen iyi durumda olduğu belirtti.

KAF-KAF'A MÜJDELİ HABER

İZMİR'DE stadyum inşaatına ilk başlanan ancak yaşanan hukuki sorunlar yüzünden bir türlü tamamlanamayan Karşıyaka Stadı'nda bir olumlu gelişme daha yaşandı. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı yaptığı yazılı açıklamada, "Karşıyaka Stadı inşaatı için yapılan İmar Planı Revizyonlarına itiraz ederek dava açan yedi kişinin açtığı ve vakfımızın da KSK ile birlikte müdahil olarak katılarak savunma yaptığı davalar, bilindiği üzere daha önce yerel mahkeme tarafından, uzun hukuk mücadelelerinin sonucunda reddedilmişti. Yerel mahkemenin red kararına karşılık aynı kişilerce yapılan temyiz müracaatı Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, İmar Planının iptal edilmesi talebini (30 gün içerisinde Danıştay yolu açık olmak üzere) reddetti. Bu kararla Karşıyaka Stadı inşaatının devamı doğrultusunda önemli bir hukuki kazanım daha elde edilmiş oldu.



YÜKSELİŞ ZAMANI

Karşıyaka'nın altyapısından yetişen, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yeşil-kırmızılı formayı giyen Battal Demirbilek sıranın şampiyonluğa geldiğini belirtti. KSK'de iki kez küme düşme acısını yaşadığını belirten 27 yaşındaki oyuncusu, "Altyapıdayken en büyük hayalimiz A Takım da forma giymekti. Üç farklı ligde görev yapmak nasip oldu. Bu takımdaki tüm oyuncular bu armanın ne kadar değerli olduğunu biliyor. Bu çatı altında çok zor günler geçirdik. Başkanımız Turgay Büyükkarcı'nın gelişiyle birlikte üzerimizde adeta güneş açtı. Artık yükseliş zamanı. Antalya'da tarih yazıp o kupayla Karşıyaka döneceğiz. Bunun için kenetlendik" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ