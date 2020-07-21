Trabzon’un yeni rakibi Sivasspor

Talihsiz şekilde şampiyonluğu kaybeden Trabzonspor için artık ikincilik de tehlikeye girdi. Pandemi sonrasındaki süreçte inanılmaz bir düşüş yaşayan Trabzonspor, Başakşehir'in puan kayıpları yaşadığı haftalarda da fırsatları değerlendiremedi. Bitime bir hafta kala şampiyonluğu kaybeden bordo-mavililerin artık ikinciliği de tehlikeye girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor haftayı 62 puanda kapatırken, Sivasspor ise puanını 60'a çıkardı.

BEŞİKTAŞ'IN HİÇ ŞANSI YOK

Böylelikle son haftada iki takım ikincilik için yarışacak. İki takımın da ligi aynı puanda tamamlaması halinde genel averajlar 2. sırayı belirleyecek. İki takımın oynadığı iki maç da 2-1 karşılıklı galibiyetlerle sonlanmıştı. Trabzon evinde Kayseri ile oynarken Sivas, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Öte yandan 59 puanlı Beşiktaş puanını Trabzon ile eşitlese bile gol averajında 33-19 geride yer alıyor.