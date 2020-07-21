Yunus Mallı hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Wolfsburg'un gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtilen Yunus Mallı'yı almak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin 10 numaradaki boşluğu Alman ekibinde gözden çıkarılan Milli oyuncu ile doldurmak istediği açıklandı. Sezonu Union Berlin'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşmelerin de başladığı belirtildi. Yeşil-beyazlılar'da senelik yaklaşık 2.5 milyon Euro para alan tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkartmayı planlayan kulübünün, böylece Yunus Mallı'nın senelik maaşından da kurtulmayı düşündüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

MİLLİ OYUNCU SICAK BAKIYOR

Daha önce de adı Türkiye'deki büyük kulüplerle anılan Yunus Mallı'nın, bu kez Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ve tekrar eski formunu yakalayarak, A Milli Takım'daki yerini de garanti altına almayı hedeflediği belirtildi. Yönetimin oyuncu ile bir araya geleceği belirtildi.



MERT HAKAN VEDA ETTİ

Sivasspor'un G.Birliği'ni 2-0 yendiği maçın ardından F.Bahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti. Yan- Yandaş, sosyal medya hesabından veda daş, paylaşımda bulundu. Yandaş, "Sivas formasıyla son maçıma çıktım. Emeği geçen herkese teşek-teşekkür ediyorum" kür dedi.