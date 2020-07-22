Akigo avantaj peşinde

TFF 1. Lig'de son haftaya kadar direkt Süper Lig yarışı verdiği sezonu 4. sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'le eşleşen Akhisarspor, rakibine bugün ilk maçta konuk olacak. Vefa Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ankara Bölgesi'nden Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük'ü 26 Temmuz Pazar günü evindeki rövanşta konuk edecek Akigo, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Turu geçecek taraf Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle 30 Temmuz'da tarafsız sahada final oynayacak. Maç beINSPorts Max 2 kanalından ekranlara gelecek.

TECRÜBELİ OYUNCULAR HEYECANLI

Akhisarspor'da yıllardır kadronun değişilmez isimleri olan Aykut, Eray, Onur, Kadir ve Lukac, bu kez Play-Off heyecanı yaşayacak. Vazgeçilmez futbolcular daha önce takımın Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma sevincini yaşadı. Yeşil-siyahlılarda, Vrsajevic de hem 2018'de Akhisar'ın Galatasaray'ı seri penaltılarla yendiği Süper Kupa finali, hem de bu sezon başında aynı rakibe kaybedilen finalde forma giydi.



YILMAZ VURAL YİNE SAHNEDE

ÜLKEMİZDE 29 farklı takımda 36 kez teknik direktörlük görevinde bulunan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor'la Play-Off finali oynayıp Aytemiz Alanyaspor'a seri penaltı atışlarında mağlup oldu. Vural, sonraki sezon 2016- 2017'de Göztepe'yi Eskişehirspor önündeki Play-Off finalinde yine seri penaltı atışları sonucu Süper Lig'e çıkardı. Akhisar'la yine Play- Off heyecanı yaşayacak tecrübeli teknik adam, uzun kariyerinde 5. şampiyonluğu kovalayacak.



TECRÜBE KONUŞACAK

Akhisarspor, zorlu finallerde tecrübeli kadrosuna güveniyor. Kadrosunda Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Tolga Ünlü, Gökhan ve Uğur Arslan gibi 1. Lig'de Play-Off ve şampiyonluk tecrübesi yaşamış birçok isim bulunduran Akigo'da Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Yılmaz Vural da son 5 yılda 3. kez Play-Off'a çıkacak.

KENAN MOLLA