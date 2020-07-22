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Haberler Spor Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN

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TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, bugün 2. Grup'ta oynanan - maçıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN

22.07.2020, 20:11

CANLI YAYIN

İLK 11'LER:
BELEDİYE DERİNCE: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan.

KARŞIYAKA: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin.

MAÇ HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Derince Belediye-Karşıyaka maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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