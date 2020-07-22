CANLI YAYIN
İLK 11'LER:
BELEDİYE DERİNCE: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan.
KARŞIYAKA: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin.
MAÇ HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Derince Belediye-Karşıyaka maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Belediye Derince-Karşıyaka | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.