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servet istedi

Galatasaray’ın göndermek istediği yıldız futbolcuya Körfez ülkelerindeki kulüpler talip oldu. Ancak Faslı oyuncu yıllık 6 milyon Euro talep etti

Belhanda servet istedi
Giriş Tarihi: 22.7.2020

SÜPER Lig'de başarısız bir sezon geçiren Galatasaray'da yönetim, takımdan göndermek istediği Belhanda konusunda sorun yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı oyuncuya Körfez ülkelerinden Katar ve Suudi Arabistan ekipleri talip oldu. İstanbul temsilcisinden yıllık 4 milyon Euro kazanan Belhanda'nın transfer teklifinde bulunan kulüplerden 6 milyon Euro (47 milyon TL) istediği belirtildi. Faslı 10 numaranın yöneticilere "Ya beni serbest bırakın ya da 1 yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım" resti çektiği ifade edildi. Yönetimin Belhanda'dan bonservis bedeli kazanmayı düşündüğü ancak oyuncunun resti karşısında farklı bir yol izleyeceği gelen haberler arasında.

HOLLANDALI BABEL'E BİR ŞANS DAHA
BU arada G.Saray'dan gönderileceği belirtilen Ryan Babel'e bir şans daha verileceği öğrenildi. Kiralık olarak gittiği Ajax'ta bekleneni veremeyen, Hollandalı futbolcunun, yeni sezon hazırlık kampında yer alacağı belirtildi. Babel'in son durumu kampta belli olacak.

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