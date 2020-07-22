Bergama’da isyan

TFF 1. Lig'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta oynadığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik alarak kuruluşunun 50. yılında 3. Lig'e yükselen Bergama Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağını açtı. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından TFF'nin tescil kararıyla şampiyon ilan edilen kırmızı-lacivertlilerde, oyuncular ortak bildiri yayınladı.

'PARALARAMIZ ÖDENMEDİ'

Bergamalı futbolcuların ortak açıklaması şöyle: "Bergama Belediyespor camiası olarak liglerin tescili üzerine, sezonu şampiyon olarak bitirdiğimiz herkesin malumudur. Buraya kadar her şey güzel, fakat 4 aydır kimse tarafından aranmadığımızı tek lira ödeme yapılmadığını ve şampiyonluk kutlamaları için bile herhangi bir davet yapılmadığını söylemek istiyoruz. Bir yöneticiyle yaptığımız görüşmede 'Böyle bir şampiyonluk olmaz' cevabını aldık. Biz de bunun üzerine rekor kırıp şampiyon olduğumuz sezon adına idarecimize diyoruz ki! Eğer Bergama halkı da uygun görüyorsa şampiyonluğu iade etsinler çünkü beğenmemişler bu şampiyonluğu. Şampiyonluk primi ödenmediği gibi hala peşinat ve maç primlerimizi alamadık. Bunu spor kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

ÜMİT YÖNEY