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’tan büyük bomba

Golcü oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, Al Duhail’den ayrılan Mandzukic’le görüşüyor

Beşiktaş’tan büyük bomba
Giriş Tarihi: 22.7.2020

Beşiktaş, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Katar temsilcisi Al Duhail'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız golcü Mario Mandzukic'le görüşmelere başladı. 34 yaşındaki oyuncu, senelik 3.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş 1.75 milyon Euro artı bonus teklif etti. Taraflar arasında görüşmeler sürerken yönetim, orta saha için de Juventus'un 33 yaşındaki yıldızı Sami Khedira'yı gündemine aldı. Juventus ile bir sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun, İtalyan devinden bonservisini alabileceği bildirildi.

JORDAN IBE DE GÜNDEMDE
İngiliz basını, Bournemouth'la sözleşmesi sona eren Jordan Ibe'nin Beşiktaş'ın radarında olduğunu iddia etti. Bonservisi elinde olan oyuncu için Kartal'ın favori olduğu, ancak birkaç Portekiz temsilcisinin de devreye girdiği kaydedildi.

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