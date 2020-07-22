Buca’dan Aleyna’ya umut

1928 Bucaspor özel ürettiği formaların gelirlerini skolyoz hastası olan 12 yaşındaki Aleyna Eken'in ameliyat masrafı için harcayacağını açıkladı. "Bir umut da sen ol Buca" sloganıyla başlatılan kampanyada kişiye özel imzalı 1928 Bucaspor formaları satışa sunuldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Formaları alarak Aleyna'nın skolyoz ameliyatına destek ol Buca" ifadelerine yer verildi. 2008 doğumlu olan ve omurga eğriliği bulunan Aleyna Eken, ilerleyen yaşlarda eğrilen omurgasının akciğer ve kalp sistemine baskı yapmaması için operasyon olmayı bekliyor" denildi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ'

Skolyozu Yenenler Derneği Başkanı Fizyoterapist Refika Tuğçe Aktaş, birçok sosyal projede kendilerine destek olan Bucaspor'a teşekkür ederek, skolyoz ameliyatının pahalı cerrahiler arasında olduğunu aktardı. Bucasporlu tüm taraftarları forma almaya davet eden 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Özel üretilen formalarımızın gelirinin tamamını Aleyna kardeşimize göndereceğiz. Büyük Buca taraftarından ve Buca halkından genç kardeşimize destek olmalarını rica ediyorum. Üzerimize düşen görevi yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Taraftarların internet üzerinden ulaşabilecekleri formaların fiyatı 90 TL olarak belirlendi.

MERT ALPDÜNDAR