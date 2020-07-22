Bursa mı, Adana Demir mi?

TFF 1. Lig'de Bursaspor ile Adana Demirspor, Play-Off yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele, bugün saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu randevuda İstanbul Bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu maçın rövanşı, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Adana'da oynanacak. İki ekip, bugünkü mücadele ile 50. kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 49 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geride kalan 11 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bursaspor, geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 yıl sonra geri dönmeyi hedeflerken, Adana Demir ise en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği lige çıkıp hasrete son vermek istiyor.