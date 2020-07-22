Denizlispor’a 1.98’lik kaleci

Kaleciler Adam Stackhowiak ve Tolha-gan Şengün ile yollarını ayıran Yuka-tel Denizlispor yönetimi, yeni sezonun yapılanması için kollarını sıvar-ken ilk transferini kale için yaptı. Yeşil-siyahlı-lar İngiltere Premi-er Lig takımların-dan Manchester City'den 21 yaşın-daki kaleci Arija-nat Anan Muriqi ile prensip-te anlaştı. 1.98 boyundaki Ari-janat'ın eski kaleci Adam Stackhowiak'dan 8 santim daha uzun olduğu kaydedildi.

KİRALIK OYNADI

Önceki sezon Nac Brada, geçen sezon da İngiltere Championship takımların-dan Nottingham Forest'te kiralık oynayan Arijanat Muriqi, yeni sezon için kiralık olarak Denizlis-por'da forma giyecek. Futbola İsviçre'nin SC YF Juventus takımının alt yapısında başlayan Arijanat Muriqi, FC Zürich ve Grashop-pers altyapısında görev aldı. 2017-18 sezonu başında Man-chester City'nin alt-yapısına trans-fer edilen Arijanat, 2018'de Hollanda takımı Nac Brada'ya kiralandı.