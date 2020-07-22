Fenerbahçe’de operasyon var

Süper Lig'de üst üste iki sezonda bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişime gidiyor. Sarı-lacivertlilerin 9 futbolcuyla yollarını ayıracağı, en az 8-9 transfer yapacağı öğrenildi. İstanbul ekibinde Rodrigues, Harun Tekin, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Miha Zajc, Mehmet Ekici ve Erten Ersu ile yollar ayrılacak. Simon Falette'nin ise yeniden kiralanacağı açıklandı.

FİYATLAR DA BELİRLENDİ

Transferde 50 milyon Euro'luk bir bütçe hazırlandığı belirtildi. Yönetimin transferde yerli oyuncu başına ücret 1-1.2 milyon Euro, yabancı oyunculardaysa bu barem 2-2.2 milyon Euro aralığında olacak.



MESUT ÖZİL FENER'E GELMİYOR

FENERBAHÇE'YE Mesut Özil'den kötü haber geldi. Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Alman yıldızın sarı-lacivertli kulübün teklifini reddettiği öğrenildi. Mesut Özil konusunda Almanya'dan haber geldi. BILD, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini iddia etti. Arsenal'den senelik 12 milyon Euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği ifade edildi.