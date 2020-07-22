Göz-Göz’de sürpriz

Cumartesi günü oynayacağı Sivasspor maçıyla lige veda edecek olan Göztepe teknik direktör konusunhda sürpriz bir hamle yaptı. Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve son olarak Abodullah Avcı ile ismi anılan Göz tepe'de yönetim, son olarak 1. Lig ekibi Ümraniye'yi çalıştıran teknik direktör Sait Karafırtınalar'a teklif götürdü.

KARAFIRTINALAR'DAN OLUMLU YANIT

Ümraniyespor ile sözleşmesi sona eren teknik adama dolaylı olarak haber yollayan Göztepe yönetimi tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı. Süper Lig'e çıktığı süreçte Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve son olarak İlhan Palut gibi Süper Lig tecrübesi olmayan isimlere takımı emanet eden Göztepe yönetimi, Karafırtınalar ismine de oldukça sıcak bakıyor.



SARI-KIRMIZILI EKİPTE ÇALIŞTI

KARAFIRTINALAR, Göztepe'de bir dönem yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. 2010-2011 sezonunda teknik direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak Göz-Göz'de çalışan İzmirli 51 yaşındaki teknik adam Buca, KSK, Kayseri Erciyes, Manisaspor, Boluspor ve Altay'ın da teknik direktörlüğünü yaptı.



ALTERNATİFLER OLDUKÇA FAZLA

TRANSFERDEN önce teknik direktör problemini çözmek isteyen yönetimin bu anlamda alternatifi çok. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ın ismi Göztepe için sıkça telaffuz edilirken, Sivasspor'da nik görev yapan Rıza Çalımbay, Ç.Rize'den ayrılan Ünal Karaman ve Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra boşta olan Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddia edilmişti. Göztepe yönetimi 4 ünlü teknik adamı listesinde bulundursa da henüz ciddi bir girişimde bulunmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Göztepe'nin yeni teknik direktörünün kim olması gerektiği yönünde bir anket yaptı. Ankette 3 bin 291 taraftar oy kullanırken yüzde 62'lik bir oranla Rıza Çalımbay ön plana çıktı. Aykut Kocaman ise sadece oyların yüzde 38'ini aldı. Yönetimin kısa sürede sorunu çözmesi bekleniyor.

BURAK HAKERLER