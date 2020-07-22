Haydi Turgutluspor

Turgutluspor, bugün tarihi viraja çıkıyor. Kasaba, 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarı final mücadelesinde Esenler Erokspor'la kozlarını paylaşacak. Antalya'da Calista Sports Center'da saat 22.00'de başlayacak maçın hakemi Eskişehir Bölgesi'nden Turgut Doman. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı süren kaptan Mithat Yaşar dışında eksik bulunmuyor. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak. Takımın arzusu ve hırsının umut verici olduğunu söyleyen Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Artık Play-Off havasına girdik. Hedefimiz belli. 2 maçı da kazanarak 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Dönüşü olmayan maçlar bizi bekliyor. Hataları ortadan kaldırmalıyız. En ufak hata bizi başarısızlığa götürebilir. Oyuncuların bu süreçte motivasyonlarını hep en üst düzeyde tutmalarını istiyorum. İnanıyoruz, inançlıyız. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yolun sonu 2. Lig" diye konuştu. Turgutluspor, son 28 sezonda 17 sene 2. Lig'de, 10 yıl 3. Lig'de ve 1 sene de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti.