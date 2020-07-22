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Haberler Spor Hedef Orgill

Hedef Orgill

Yönetim, A.Gücü ekibinden Jamaikalı golcüyü edecek.

Hedef Orgill
Giriş Tarihi: 22.7.2020

Süper Lig'de iki sezondur gol yollarında sıkıntı yaşayan Göztepe'de yönetim golcü transferi için kolları sıvadı. Mevcut golcüler Cameron Jerome ve Kamil Wilczek'ten beklediği veremi alamayan yönetim iki yıldız ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Deniz Kadah'ı kadroda tutmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin hedefinde ise Süper Lig'den küme düşen Ankaragücü'nden Dever Orgil var.

5 GOL KAYDETTİ
Kulübüyle sözleşmesi sona eren Jamaikalı 30 yaşındaki futbolcunun 800 bin Euro'luk piyasa değeri de transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Sarıkırmızılılar, 1. Lig'de forma giymeyi düşünmeyen golcü oyuncuya teklifini iletirken transferin maddi şartların oluşması halinde gerçekleşmesi bekleniyor. Orgill, bu sezon 27 maçta 5 gol kaydetti.

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