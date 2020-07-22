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Haberler Spor Karagümrük-Akhisarspor (CANLI ANLATIM)

-Akhisarspor (CANLI ANLATIM)

1. Lig play-off yarı final ilk maçında ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. için final mücadelesi veren Karagümrük ile Akhisarspor'un mücadelesinin haberimizden takip edebilirsiniz.

Karagümrük-Akhisarspor CANLI ANLATIM

22.07.2020, 21:25

CANLI YAYIN

Karagümrük ile Akhisarspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ

Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

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