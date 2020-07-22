Karagümrük-Akhisarspor CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig için final mücadelesi veren Karagümrük ile Akhisarspor'un mücadelesinin canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz.

22.07.2020, 21:25