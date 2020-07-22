CANLI YAYIN
Karagümrük ile Akhisarspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ
Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.
Karagümrük-Akhisarspor (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.