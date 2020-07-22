KSK’de işlem tamam

ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu şekillendiren Pınar Karşıyaka, dış transferde Unics Kazan'dan renklerine bağladığı pivot Raymar Morgan ve iç transferde sözleşme yenilenen DJ Kennedy için resmi açıklamayı yaptı. Ülkemizde 2017-2018 sezonunda Tofaş'ın ligde final oynamasına büyük katkı yapıp son 2 sezonu Rusya'da geçiren 32 yaşındaki Morgan'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Morgan, 2011-2012 sezonunda da Kaf-Kaf'la anlaşmasına rağmen forma giymedi. Yeşil-kırmızılıların geçen sezon 1 yıllık ayrılığın ardından yuvaya döndürdüğü kısa forvet Kennedy de 2 yıllık opsiyonlu imza attı.

KENNEDY HARİKA OYNAMIŞTI

Kennedy, geçen sezon ligde 9.9 sayı, 6.1 ribaunt ve 2.7 asist, FIBA Europe Cup'ta ise 9.2 sayı, 5.9 ribaunt ve 2.3 asistlik performans ortaya koydu. Daha önce Yunus, Nusret, Metecan, Taylor ve M'Baye ile yeniden anlaşan Kaf-Kaf başantrönür Ufuk Sarıca'nın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde gündemindeki isimlerle de anlaşıp biran önce transferi noktalamak istiyor. Çekilen kura sonucu Pınar Karşıyaka D Grubu'nda AEK, Brose Bamberg, Hapoel Holon, Cholet, Retabet Bilbao, Fortitudo Bologna ve Balkan - Tsmoki-Minsk / London Lions - Neptunas elemesinden gelecek takımla eşleşmişti.



SEMİH'DEN ŞARTLI EVET

İç transferde ücretinde indirim teklif edilen pivot Semih Erden de dün yönetimle görüşerek anlaşma sağladı. Pınar Karşıyaka yönetimi önümüzdeki sezon için iki tarafın da çıkış hakkı olduğu sözleşmeyi revize ederek kaptan Semih Erden'le yeniden anlaştı. Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giymişti.