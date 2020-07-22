Manisa hedefe kilitlendi

Antalya'daki TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçında İnegölspor'u rahat bir oyunun ardından 3-0 yenerek yarı finale adını yazdıran Manisa FK, Birinci Lig için ilk adımı attı.

FİNAL ÇARŞAMBA

Bu sezon uzun süre lider götürdüğü ligde koltuğunu Yılport Samsunspor'a kaptıran, korona virüs salgınıyla alt liglerin 4 ay durması sonrası TFF'den 1. Lig'e alınmayı beklerken Play- Off kararıyla sürpriz yaşayan siyah-beyazlılar, finallerde ilk maçtan iddiasını kanıtladı. Siyah-beyazlılar, Bursa temsilcisi önündeki ezici galibiyetiyle Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Sancaktepe Futbol Kulübü ile eşleşti. Rakibi önünde yarı finalde 24 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Titanic Mardan Stadı'nda final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak Ege ekibinde teknik direktör Cihat Arslan, oyun disiplini ve mücadele arzusundan hiçbir zaman kopmayacaklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Manisa FK, Sancektepe ile bu sezon ilk yarıda 4-4 berabere kalmış, rövanş ise salgın nedeniyle oynanamamıştı. Manisa, yarı finali geçmesi halinde 28 Temmuz Çarşamba günü finalde Tuzla-Ankara Demirspor maçının galibiyle saat 21.00'de kozlarını paylaşacak.



ARSLAN: KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITTIK

ZORLU hava şartlarında oynadıklarını anlatan Manisa FK teknik patronu Cihat Arslan, kalitelerini sahaya yansıttıklarını söyledi. Arslan, "Bütün takımlar çok zorlu süreçlerden geldi. Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı oynamadan, Antalya gibi çok sıcak ve nemli bir yerde maç yaptık. Gösterdiğimiz performans ve sarf ettiğimiz efor çok önemliydi. İyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde iyi bir skor geldi. Sah



BAYRAM COŞKUSU

Manisa FK'nın kurmayları, İnegölspor'la oynanan Play-Off çeyrek finalinde alınan 3-0'lık zaferi doyasıya kutladı. Antalya'da Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nin tribünlerinde büyük heyecan yaşayan kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı, Manisa FK 2. Başkanı Hakan Kadayıfçılar ve yönetim kurulu üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz, Hüseyin Hasacar ve Onur Baylan maç sonrası büyük sevinç yaşadılar.

'SİZLERE GÜVENİMİZ TAM'

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Aktan, "İnegölspor maçı gösterdi ki biz iyi bir takımız. Şimdi rakip Sancaktepe FK. Sizlere güvenimiz tam. Sizlerden kalan 2 maça odaklanmanızı istiyoruz. Şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullanada eksiklerimiz vardı ancak iyi yaptıklarımız da vardı. Bunun devamını diliyoruz. Bir adım attık ama asıl iş mutluluğu en sonunda yaşamak" dedi.

ÜMİT YÖNEY