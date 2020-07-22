Müthiş takas

Süper Lig'de sezonun bitmesine sadece bir hafta kalırken dış transfer çalışmaları da hız kazandı. Göztepe'nin stoper oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için uğraş veren Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe yeni bir takas teklifiyle geldi. İstanbul ekibi, Göztepe ile 1 yıl daha kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 1 milyon Euro önerdi. İzmir'den ayrılmayı kafasına koyan ve kariyerine ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'da devam etmek isteyen Alpaslan'ın sarı-lacivertlilere imza atmayı çok istediği öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde 27 yaşındaki savunmacıyla yapılacak pazarlıkların kısa sürmesi bekleniyor. Göztepe yönetimi ise teklifi değerlendiremeye alırken karar için Fenerbahçeli kurmaylardan süre istedi.



KANARYA'DA TUTUNAMADI

Fenerbahçe tarafından Göztepe'ye önerilen stoper Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekipte beklenen çıkışı sergileyemedi. G.Saray altyapısından yetişen ve sonrasında Yeni Malatya'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu F.Bahçe'de 1.5 sezondur forma giyiyor. Sadık, bu sezon sadece 4 maçta forma giydi.