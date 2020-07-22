Nazilli Belediye Incedal’la devam

3. Lig 3. Grup'ta kovid-19 salgını için alınan tedbirler nedeniyle sezonun tescil edilmesiyle Play- Off potasının dışında kalan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Yavuz İncedal'la yola devam kararı aldı. Yönetim Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sözleşmesi sona eren teknik direktör Yavuz İncedal ile kulüp başkanı Soner Yelkovan, başkanvekili Kadir Mutlu ve genel kaptan Haluk Volaka bir araya geldi. 5 saat süren görüşmenin ardından deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Vakit kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalara başlayan İncedal'ın yönetime geniş çapta transfer raporu verdiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon başında takımın başına getirilen İncedal, Nazilli Belediyespor ile 28'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 30 karşılaşmaya çıktı. Yavuz İncedal yönetimindeki siyahbeyazlılar 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.

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