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Haberler Spor Selçuk’ta Avrupa Plaj şampiyonası heyecanı

Selçuk’ta Avrupa Plaj şampiyonası heyecanı

Selçuk’ta Avrupa Plaj şampiyonası heyecanı
Giriş Tarihi: 22.7.2020

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beach- It Beach Sports Organization organizatörlüğünde, 23-27 Eylül tarihlerinde üst üste ikinci kez 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyona, Beach-It Beach Sports Organization, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek. İzmir'de ayrıca 16-20 Eylül tarihlerinde yine Pamucak Plajı'nda 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyonlara yaklaşık 35 ülkeden toplam 128 takım, 256 sporcu ve 128 antrenör katılacak. Gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst seviyede alınacağı organizasyonların merkez sahadaki müsabakaları, internet üzerinden voleybolseverlerle buluşacak.

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