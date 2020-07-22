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Haberler Spor Sinan Ören, Guliyev’in rekorunu tarihe gömdü

Sinan Ören, Guliyev’in rekorunu tarihe gömdü

Sinan Ören, Guliyev’in rekorunu tarihe gömdü
Giriş Tarihi: 22.7.2020

ANkara'daki Olimpik Deneme Yarışları'nda milli atlet Sinan Ören, dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü. Yarışlarda 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61'lik rekorunu, 32.46 yaparak geçen milli sporcu Ören, finalde olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu. Milli sporcunun bu derecesi büyükler ve U23 kategorilerinin yeni rekoru oldu. Ören, yaptığı bu dereceyle 2020 yılında yapılan yarışlarda dünyada dördüncü sıraya yükselirken, "Çok mutluyum ve gururluyum. Rekorlarımın mutlaka devamı da gelecek" diye konuştu.

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