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Haberler Spor Soma’yı Play-Off heyecanı sarıyor

Soma’yı Play-Off heyecanı sarıyor

Soma’yı Play-Off heyecanı sarıyor
Giriş Tarihi: 22.7.2020

UZUN yıllar profosyonel lig hayalini kuran, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olup çıktığı ilk sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2. sırada yer alıp Play- Off'a kalan Somaspor, ilçeye ve Manisa'ya 2. Lig sevinci yaşatmak istiyor. Muğlaspor ile yarın Antalya Gloria Sports Arena'da saat 20.00'de karşılaşacak olan Siyah İnciler, rakibini yenmesi halinde finalde Nevşehir Belediyespor-Pazarspor maçının galibi ile 27 Temmuz Pazartesi günü saat 21:00'de Calista Sport Center Tesisleri'nde oynayacak. Somaspor-Muğlaspor maçının hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Alper Çetin. Play-Off havasına girdiklerini belirten teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Tek hedef 2 maçımızı da kazanıp Soma'ya 2. Lig takımı olarak dönmek" dedi.

ÜMİT YÖNEY

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