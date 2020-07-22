Soma’yı Play-Off heyecanı sarıyor

UZUN yıllar profosyonel lig hayalini kuran, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olup çıktığı ilk sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2. sırada yer alıp Play- Off'a kalan Somaspor, ilçeye ve Manisa'ya 2. Lig sevinci yaşatmak istiyor. Muğlaspor ile yarın Antalya Gloria Sports Arena'da saat 20.00'de karşılaşacak olan Siyah İnciler, rakibini yenmesi halinde finalde Nevşehir Belediyespor-Pazarspor maçının galibi ile 27 Temmuz Pazartesi günü saat 21:00'de Calista Sport Center Tesisleri'nde oynayacak. Somaspor-Muğlaspor maçının hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Alper Çetin. Play-Off havasına girdiklerini belirten teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Tek hedef 2 maçımızı da kazanıp Soma'ya 2. Lig takımı olarak dönmek" dedi.

ÜMİT YÖNEY