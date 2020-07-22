Tek hedef kupa

SÜPER Lig'de son 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve bu süreçte şampiyonluğu Başakşehir'e veren Trabzonspor'da yönetim, gözünü 29 Temmuz'da Alanyaspor ile İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Bordo-mavili futbolcular, bu maçı kazanıp, taraftarlara kupa sevinci yaşatmak istiyor. Sezon başından bu yana ödemeler dahil hiçbir konuda sorun çıkmasına izin vermeyen Trabzonspor yönetimi, bu çabanın karşılığında kupanın Trabzon'a getirilmesini istiyor. Karadeniz temsilcisi en son 2010'da Şanlıurfa'daki finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanmıştı. Bordo-mavili Karadeniz temsilcisi 10 yıl sonra tekrar bu hedefe ulaşmayı amaçlayor.

FUTBOLCULARA İZİN VERİLMEDİ

BU arada Konyaspor karşısında alınan 4-3'lük yenilginin ardından takıma izin verilmedi. Bordo-mavililer, ligin son haftasında Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına hemen başladı.