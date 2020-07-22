Zafere 1 adım

Süper Lig'de son hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nden puan ya da puanlar alarak lige tutunmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor'da nefesler tutuldu. Beraberlik halinde hiçbir hesap yapmadan yoluna Süper Lig'de devam edecek yeşil-siyahlılarda yönetimin takıma iyi bir prim vereceği de öğrenildi. Korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı taraftarların meydanlarda ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde izlemek için organize olduğu vurgulandı. Sezona iyi başlamasına rağmen lige verilen aranın ardından düşüşe geçen Denizlispor'da teknik ekip ve futbolcuların da Ankaragücü müsabakasına çok hırslı hazırlandıkları bildirildi. Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop ise taraftar ve camiaya, "İçiniz rahat olsun" mesajı gönderdi.

LEVENT KARTOP İDDDİALI

Final niteliğindeki karşılaşmada gerekeni yapacaklarını söyleyen Levent Kartop, "Tüm ipler bizim elimizde. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ankaragücü maçı final olacak. Biz bu finalden alnımızın akıyla çıkacağız. Herkesin gönlü rahat olsun. Takımımızı Süper Lig'de tutacağız" şeklinde konuştu.



BİZ GÜLECEĞİZ

Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop, Ankaragücü ile oynayacakları kritik maçta gerekeni yapacaklarını belirtti. Kartop, "Geçen hafta Alanyaspor maçında puana çok yaklaştık. Eğer 90+5'te golü kalemizde görmeseydik, şimdi böyle bir durum yaşamayacaktık. Bu kez biz güleceğiz" diye konuştu.



MODOU BARROW GÜNEY KORE'DE

Denizlispor'da alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Modou Barrow, Güney Kore'nin Jeonbuk Motors takımına bonservissiz transfer oldu. Ege ekibinin sezon başında Reading'ten kiraladığı 27 yaşındaki Gambiyalı futbolcu 24 maçta 3 gol atmıştı. Yönetim, takımdan ayrılan Barrow ile FIFA'lık olmuştu.

SEBAHATTİN ALP