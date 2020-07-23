Akhisarspor son nefeste

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda üç kez geriye düştüğü maçta Karagümrük ile son saniyede attığı golle berabere kaldı: 3-3. 17. dakikada Ndao sağdan ceza sahasına girdiği anda Bjarnason tarafından yere düşürülünce, hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. 18'de topun başına geçen Sabo penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 27'de Cocalic'in büyük hatasında araya giren Darri bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak kaleci Lukac gol izni vermedi. 34'te Erhan korner atışını kullandı, ön direkte iyi yükselen Bertuğ iki kişinin üzerinden kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 58'de Ndao'nun ortasında Sobiech kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 71'te Onur'un şutunu kaleci Aykut çıkardı. 80'de Koray sağ kanttan ortasını açtı, kaleye yönelen top direkten döndü. Seken topu savunma uzaklaştırdı. 84'te Karagümrük savunmasında Fatih ve Yalçın'ın büyük hatasında araya giren Erhan kaleci Aykut'un yanından topu ağlara yolladı: 2-2. 87'de Ndao'nun ara pasında Koray ceza sahası harika vurdu: 3-2. 90+4'te Erhan korneri kullandı, Ergin şutunu kaleci Aykut çıkardı, Uğur tamamladı ve skoru belirledi: 3-3. Bu maçın rövanşı 26 Temmuz Pazar Günü saat 21.00'de Akhisar'da oynanacak.



VRSAJEVİC SAKATLANDI

Akhisarspor'un tecrübeli futbolcusu Avdija Vrsajevic, ilk yarıda girdiği bir pozisyon sonrası sakatlandı. Yıldız oyuncu maçın 16. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası acı içinde yerde kaldı. Saha içinde tedavisi yapılan oyuncu maça devam edemezken kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yıldız Savunmacının yerine oyuna 18'de Erhan Çelenk dahil oldu.