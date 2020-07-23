Altaylı Cenk Lyon’da

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar yuvadan uçuyor. Süper Lig ekiplerini peşinden koşturan ve Trabzonspor'la transferi için yönetimin el sıkıştığı 19 yaşındaki savunmacı Fransa'ya gidiyor. Karadeniz ekibiyle masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Cenk için son anda Ligue 1 ekibi Lyon'un devreye girdiği ve Altay'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ 2.5 MİLYON EURO

Beşiktaş ve son olarak da Galatasaray'ın da devreye girdiği genç stoper için İzmirli kurmayların ve futbolcunun tercihi Lyon oldu. Kulübün alacağı bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro'yu bulacağı öğrenilirken, sözleşme şartları ve Cenk'in alacağı rakam belli olmadı. Fransa'dan Lille ekibinin de Cenk için devrede olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki yıldızın önümüzdeki günlerde Lyon'a resmi imzayı atması bekleniyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Cenk, ligde 12 maçta, kupada ise dört karşılaşmada görev alırken, Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti.

ŞERAFETTİN ÇIRACI