Altınordu’ya Süper talip

Süper Lig'de bu sezon son iki haftaya kadar düşme korkusu yaşayan Altınordu'nun yıldızları Süper Lig'in gözdesi oldu. Birçok yıldızı için teklifler alan Altınordu'da en son Hüseyin Atakan Üner, Süper Lig'in radarına girdi. Kırmızı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın yanı sıra Gaziantep FK devreye girdi. Altınordu'nun vitrine çıkardığı yıldız adayı için Beşiktaş'ın oldukça istekli olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Atakan için devrede olduğu ve transferi bitirmek için büyük uğraş verdiği bildirildi. Yönetim, Atakan Üner'in bonservis bedeli olarak 500 bin Euro'luk bir rakam belirledi. Beşiktaş ve Altınordu arasındaki pazarlıklar sürerken transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Denizlispor'da yetişen Atakan, bu sezon 32 müsabakada 4 gol atıp, 6 da asist üretti.

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