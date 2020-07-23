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Aslan’a koşuyorlar

G.Saray F.Düsseldorf’tan Kenan ile ilgili somut adım atarken Everton’dan Niasse de önerildi. Sol beke Caner gündemde.

Aslan’a koşuyorlar
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Galatasaray'ın hem savunma hem hücuma yönelik arayışları tam gaz sürüyor. Bu sezon Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, Kenan için somut adımı attı. Cim Bom'un, 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Aslan'ın bu bedeli ödeyebileceğini Karaman'ın menajerine ilettiği ve taraflar arasında şartların görüşülmeye devam ettiği de kaydedildi.

G.SARAY'A ÖNERİLDİ
Ayrıca Everton'ın sözleşmesini feshetttiği Oumar Niasse menajeri tarafından G.Saray'a önerilirken sarı-kırmızılıların yabancı golcü konusunda Falcao ve Diagne'nin durumunu çözmeden adım atmak istemediği bildirildi. Niasse için Süper Lig'den bir kaç takımın daha devrede olduğu gelen haberler arasında. Aslan, sol bek konusunda ise Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarcı davranıyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.

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