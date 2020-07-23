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Başakşehir atağa kalktı

Son şampiyon, Azubuike’nin bonservisi için harekete geçti.

Başakşehir atağa kalktı
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı. Turuncu- lacivertliler, sezon başında Mısır'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan Azubuike'nin bonservisini almak için harekete geçti. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.8 milyon Euro. Bu sezon turuncu-lacivertli takımla toplamda 31 karşılaşmaya çıkan başarılı orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR
Bu arada Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir'de 28 kişilik kadrodan 13 futbolcu ilk defa top oynadıkları ülkelerin en üst düzey liginde şampiyonluk sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertlilerde; Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ponck, Aziz Eraltay, Berkay Özcan, Skrtel, Crivelli, Aleksic, Muhammet Arslantaş, Azubuike ve Ahmet Said Kıvanç görev aldıkları bir ülkenin en üst düzey liginde şampiyonluk kupası kaldıran isimler oldu.

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