Bucaspor kahroluyor

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off yarı final maçında Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'a normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 2-1 kaybeden 1928 Bucaspor, şampiyonluk hayallerine nokta koydu. Antalya'da oynanan maçta 2 hatalı gol yiyen sarı-lacivertliler büyük beklentilerle çıktığı Play-Off'ta 2. Lig yolunda erkenden pes etti. Korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle alt liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off biletini alan 1928 Bucaspor'da maçlar öncesi gerçekleşen teknik adam değişikliği de işe yaramadı. Ersin Aka'yı gönderip sportif direktör Tolga Doğantez'e takımı emanet eden yönetimin hamlesi tutmadı. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular göz yaşlarına hakim olamadı. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş Aksaray maçı öncesinde "Performans olarak üst düzeydeyiz. Bizi Play-Off'a dair düşündüren tek şey, mücadelelerinin tek maç üzerinden oynanması. Ancak bunu da aşarak 2. Lig'e uzanmayı dört gözle bekliyoruz. Futbolcularımız finale kalır ve 2.Lig'e çıkarsa 1 milyon lira prim vereceğiz. Bucalıların yüzünü güldürmeyi istiyoruz" demişti.