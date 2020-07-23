  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bucaspor kahroluyor

kahroluyor

Play-Off yarı final maçında yapılan bireysel hatalar sonucunda Aksaray’a elenen ekibinin İkinci Lig hayali yarım kaldı.

Bucaspor kahroluyor
Giriş Tarihi: 23.7.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off yarı final maçında Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'a normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 2-1 kaybeden 1928 Bucaspor, şampiyonluk hayallerine nokta koydu. Antalya'da oynanan maçta 2 hatalı gol yiyen sarı-lacivertliler büyük beklentilerle çıktığı Play-Off'ta 2. Lig yolunda erkenden pes etti. Korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle alt liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off biletini alan 1928 Bucaspor'da maçlar öncesi gerçekleşen teknik adam değişikliği de işe yaramadı. Ersin Aka'yı gönderip sportif direktör Tolga Doğantez'e takımı emanet eden yönetimin hamlesi tutmadı. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular göz yaşlarına hakim olamadı. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş Aksaray maçı öncesinde "Performans olarak üst düzeydeyiz. Bizi Play-Off'a dair düşündüren tek şey, mücadelelerinin tek maç üzerinden oynanması. Ancak bunu da aşarak 2. Lig'e uzanmayı dört gözle bekliyoruz. Futbolcularımız finale kalır ve 2.Lig'e çıkarsa 1 milyon lira prim vereceğiz. Bucalıların yüzünü güldürmeyi istiyoruz" demişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor kahroluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA