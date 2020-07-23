Burak Yılmaz Lille’e gidiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz Fransız Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşma aşamasına geldi. Siyah-beyazlı ekiple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etti. Yönetiminde pandemi sebebiyle yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

12 MİLYON ALACAĞI VAR

Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun, kulüpten 12 milyon TL alacağı bulunurken Beşiktaş yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak. Lille yetkililerinin olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da bulunduğu bildirilirken sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelerek transfer öncesi son kontrolleri yapacak.

KARTAL SICAK BAKIYOR

Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak. Burak Yılmaz'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Kara Kartal'ın bu transfere sıcak baktığı görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor. Bu arada Burak'ın transferi gerçekleşirse, yıldız golcü milli takımda oynadığı Yusuf Yazıcı ile beraber forma giyecek.