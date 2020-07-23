Denizlispor’da gündem Oğuz

Süper Lig'de bir yandan kurtuluş hesapları yapan bir yandan iç transfer hamlesine devam eden Yukatel Denizlispor'da yönetim düğmeye basıyor. 34. haftada sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan ve bir puan alması halinde ligde kalacak olan Horoz'da gelecek sezonun planlamasına başlandı. Sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelere başlayan yeşil-siyahlı kurmayların önceliği takımın bu sezonki en önemli isimlerinden Oğuz Yılmaz.



TRANSFERİN GÖZDESİ

Geçen sezon devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan tecrübeli oyuncu ilk senesinde yeşil-siyahlılarla 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Lig'de Denizlispor formasıyla iyi bir sezon geçiren savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz, birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşilsiyahlı ekipte 26 maçın 25'inde ilk 11'de çıkan Oğuz, 2279 dakika süre aldı. Savunmada sergilediği oyunla takımının önemli oyuncuları arasına giren 27 yaşındaki savunmacıyı takımda tutmak isteyen başkan Ali Çetin ve kurmayları, oyuncuyu yakın markaja aldı. Ankaragücü maçı sonrasında Oğuz'a yeni bir teklif sunacak olan yeşil-siyahlı yönetim, iç tranfser hamlesini Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Ismail Aissati ve Olcay Şahan'la devam etmeyi planladığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP