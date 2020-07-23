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Haberler Spor Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Son dakika haberine göre, Denizlispor, karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Nijeryalı futbolcu ise, sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldı.

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

23.07.2020, 16:18

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldı.

Denizlispor, Süper Lig'de kümede kalmak için 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de evinde oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldığı öğrenildi.

Onazi, devre asında Trabzonspor'dan 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak kadroya dahil edilmişti.

İHA

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