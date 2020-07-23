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Haberler Spor Fenerbahçe’ye UEFA’dan ceza

’ye ’dan ceza

Fenerbahçe’ye UEFA’dan ceza
Giriş Tarihi: 23.7.2020

UEFA, Finansal Fair-Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020- 2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi. Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarılacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon Euroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

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