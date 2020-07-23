Göztepe Serdar’ı bırakmayacak

Göztepe, çapraz bağları kopan Serdar Gürler'i bırakmayacak. Ligin 30'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak Serdar'a sahip çıkmak isteyen yönetim, deneyimli oyuncunun bonservisini alabilmek için şartları zorlayacak. İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar için temaslara başlayacak yönetimin Sivasspor maçının ardından Serdar'la da birebir görüşeceği vurgulandı. 28 yaşındaki futbolcunun da İzmir'den ayrılmak istemediği öğrenildi.