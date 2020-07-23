Karşıyaka büyük oynadı

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off yarı final maçında Karşıyaka, Derince Belediyespor'u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Maça İzmir ekibi tutuk başladı. 5. dakikada Yiğit Ali'nin kullandığı serbest atışta Tayfur Yılmaz'ın kafa şutunda top üstten auta çıktı. 7'de Yiğit Ali'nin ara pasında Cihan kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı. Erdoğan gol izni vermedi. 27'de Cenk'in kullandığı serbest vuruşta Hakan Kuş'un kafasında meşin yuvarlak kalecide kaldı. 31'de Yiğit Ali'nin ortasında Yunus'un kafa şutunda topa kaleci sahip oldu. 40'ta Doğukan'ın serbest atışında Fatih'un şutunda top dışarıya gitti.



MUSTAFA AŞAN ÇOK ÇALIŞTI

50. dakikada kaleci Akın ceza sahası içinde Doğukan'a faul yaptı. Maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 51'de Doğukan penaltı atışını gole çevirdi: 0-1. 66'da Yunus Özdemir'in ceza sahası dışından çok sert şutunda kaleci Erdoğan topu kornere çeldi. 78'de Yiğit Ali serbest atışta topu doğrudan kaleye göndermek istedi, araya giren Mustafa Aşan golü önledi. 90+3'te Tufan'ın rövaşatasında top üstten auta gitti. Karşıyaka rakibini 1-0 yendi.



KSK'NİN RAKİBİ TURGUTLUSPOR

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Play-Off yarı final maçlarında rakiplerini yenen Karşıyaka ile Turgutluspor final oynamaya hak kazandı. Karşılaşma pazar günü saat 21.00'de Titanic Mardan Stadı'nda oynanacak. Kritik maçı kazanacak ekip, 2. Lig'e çıkacak.



GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya Madran Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izledi. Tecrübeli teknik adamın, her iki takımdaki genç isimleri mercek altına aldığı öğrenildi. Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki Karşıyaka yönetimi de tam kadro halinde maça gelerek takımlarına destek verdi. Yöneticiler sık sık tezahüratta bulundu. Başkan Büyükkarcı'nın maçtan bir gün önce Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a telefon açarak maça bizzat davet ettiği ancak Tugay'ın Ankara'da olduğu için karşılaşmaya gelemediği öğrenildi. Pandemi önlemlerinden dolayı karşılaşma seyircisiz oynanırken, Antalya'ya gelemeyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, kritik maçı Karşıyaka'da maç yayını yapan mekanlarda büyük bir heyecanla izledi. Antalya'da bulunan bir grup Karşıyaka taraftarı da stat dışından takımlarına destek verdi.