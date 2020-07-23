Kurucuk pişmanlığı

Göztepe'nin altyapıdan yetiştirip bedelsiz olarak Karagümrük'e verdiği stoper oyuncusu Fatih Kurucuk'a Süper Lig'den teklifler yağıyor. 1. Lig ekibinde harikalar yaratan ve Play-Off'a yükselme başarısı yakalayan 22 yaşındaki savunmacının peşine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş düştü.

YÖNETİM GERİ ALMAK İSTİYOR

Göztepe 2015 yılında profesyonel yapıp elinden kaçırdığı Fatih'i İstanbul ekibinden geri almak için girişimlere başlarken, futbolcunun İzmir'e sıcak bakmadığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, son dönemde Doğanay Kılıç (Başakşehir), Salim İyik (Pendik) ve İsmail Köse (1928 Buca) gibi yıldızları bonservis bedeli almadan kulüpten yollamıştı.