Mariano ile yollar ayrıldı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Mariano, son idmanında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Mariano'nun son idmanına çıktığı, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca deneyimli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi. 34 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İspanya'nın Sevilla takımından transfer olmuştu.