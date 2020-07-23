Göztepe yönetimi, oldukça başarısız geçen sezonun ardından Sivasspor ile cumartesi günü oynanacak ligin son maçının ardından operasyon için düğmeye basacak. Sarıkırmızılı yönetim, ilk iş olarak teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırarak, yeni teknik direktörünü belirleyecek. İç transferde yol haritasını çizecek olan yönetimin, mevcut kadrodan öncelikle Mossoro, Gassama, Borges, Jerome ve Wilczek gibi yabancı oyuncularla yollarını ayırması bekleniyor.
Sivas maçı sonrası operasyon var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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