Soma ve Muğla Play-Off’ta rakip

TFF 3. Lig 3. Grup'taki Play-Off yarı finalinde bugün Ege ekipleri Somaspor ve Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da düzenlenen finallerde Gloria Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Maçta eşitlik halinde uzatmalar , yine eşitlik halinde ise e seri penaltılarda mağlup edecek taraf, finalde Pazar-Nevşehir eşleşmesinin galibiyle 2. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

AMATÖRDEN BUGÜNLERE

YILLAR sonra 3. Lig'e dönerek küllerinden doğan Somaspor, korona virüs salgınıyla sezon durmadan önce 28 maçta topladığı 45 puanla ikinci sırayı elde etti. Yıllarca 2. Lig ve 3. Lig'de yer aldıktan sonra Soma gibi bir dönem amatöre kadar düşen Muğlaspor da 41 puanla 2 gol averaj farkıyla adını Play-Off'a yazdırdı.