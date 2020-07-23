Yılmaz Vural’dan kadroya ayar

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin son haftasında oynadıkları Keçiörengücü maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca geçtiğimiz maçta ilk 11 oynayan Erhan Çelenk, Ali Kaan Güneren, Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Chikalleshi'nin yerlerine Tolga Ünlü, Eray Ataseven, Onur Ayık, Bjarnason ve Bertuğ Bayar'a formayı verdi. Bertuğ, Vural'ın güvenini boşa çıkarmadı ve 35. dakikada beraberlik golünü kaydetti.



ATILAY CANEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, ligin son haftasında oynadıkları ve 3-0 mağlup ettikleri Adanaspor mücadelesine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı İnnocent Emeghara'nın yerine Artur Sobiech'e forma şansı verdi. Bu arada iki takım arısında oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 Akhisar, rövanş maçını ise Karagümrük Akigo'nun sahasında 2-0 kazanmıştı.