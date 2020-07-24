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Akhisar’da gözler finalde

Nefes nefese geçen 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçından 3-3’lük skorla dönen yeşil-siyahlı takım, rövanşı ve finali kazanarak ’e tekrar dönmeyi hedefliyor.

Akhisar’da gözler finalde
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Akhisarspor, Süper Lig'e göz kırpıyor. TFF Birinci Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 3-3'lük skorla berabere kalan yeşil-siyahlılar, 26 Temmuz Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etti. Üç kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve 90+6. dakikada bulduğu golle beraberliği elde eden Akigo, rövanşın ardından da final mücadelesini kazanıp bir sene aradan sonra Süper Lig'e dönmeyi arzuluyor.

SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR
Akhisarspor'a, Fatih Karagümrük'le oynayacağı rövanş mücadelesinde 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikler ve her türlü galibiyetle bitecek sonuçlar finale çıkması için yeterli olacak. Maç 3-3 biterse uzatmaya gidilecek, Karagümrük'ün galibiyetlerinde finale çıkan İstanbul ekibi olacak. Akigo, bu sezon iç sahada oynadığı 17 maçta sadece 3 mağlubiyet alırken, 9 karşılaşmayı kazandı, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, iç sahada en başarılı ekiplerin arasında yer alıyor.

YILMAZ VURAL ÇILDIRDI
AKHİSARSPOR'UN maç boyu 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen geri dönmeyi başarması ve 90+6'da 3-3'lük beraberliği yakalaması sonrası Yılmaz Vural çıldırdı. Tecrübeli teknik adam son saniye golünden sonra sevinçten yere düştü ve ekibiyle birlikte müthiş bir mutluluk yaşadı. Vural, son 5 yılda üçüncü kez 1. Lig'de bir takıma Play-Off oynatıyor.

'TEK ARZUMUZ FİNALE ÇIKMAK'
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Karagümrük'te aynı şeyi düşünüyor. Pazar günü çok çekişmeli bir Play-Off maçı izleteceğiz" diye konuştu. İstanbul'dan istediğimizi izletealarak döndüklerini vurgulayan Vural, "Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Oyuncularımızı kutluyorum. Hakem Ali Palabıyık ve ekibine teşekkür ediyorum. Hedefe odaklandık" dedi.

KENAN MOLLA

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