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Haberler Spor Altay’dan 88 yıllık transfer

Altay’dan 88 yıllık

Cenk’i ’a gönderen İzmir temsilcisi, 1932 yılında Vahap’ı da Racing’e vermişti.

Altay’dan 88 yıllık transfer
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Altay'ın 19 yaşındaki milli stoperi Cenk Özkacar, Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'a transfer olan siyahbeyazlı takından direkt Avrupa'ya giden ikinci futbolcu oldu. İzmir temsilcisinin, "Siyah İnci" lakaplı efsane futbolcusu Vahap Özaltay, 1932 yılında Fransa'nın Racing kulübüne transfer olarak bir ilke imza atmış ve Türk futbol tarihine geçmişti. Cenk, 88 yıl sonra Altay'dan Avrupa'ya giden oyuncular arasında yer aldı.

ALT YAPI FABRİKASIYDI
İzmir ekibinde daha önce 1990'lı yılların başında Serdar Meriç'in Belçika ekibi Anderlecht altyapısına transferi gündeme gelmiş ancak oyuncu 18 yaşında olduğu için kontenjan engeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Altay'da yıldızı parlayan Alpay Özalan, Necati Ateş, Sinan Kaloğlu, Fatih Tekke gibi isimler de başka kulüplerden Avrupa'nın yolunu tutmuştu.

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