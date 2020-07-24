  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Antalyaspor-Galatasaray | CANLI

- | CANLI

'in 34. ve son haftasında Fraport Tav ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ikinci yarısında düşüşe geçerek şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-kırmızılılar, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılıp ligi 5. sırada tamamlamak istiyor.

Antalyaspor-Galatasaray | CANLI

24.07.2020, 21:06

Cemil Usta Sezonu'nun son haftası Antalyaspor-Galatasaray maçıyla açıldı. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor-Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA