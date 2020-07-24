Antalyaspor-Galatasaray | CANLI

Cemil Usta Sezonu'nun son haftası Antalyaspor-Galatasaray maçıyla açıldı. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor.
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
ANTALYASPOR-GALATASARAY 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin
Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük
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