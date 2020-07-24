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Aslan sezonu kapatıyor

Sarı-kırmızılılar, bugün Antalya’ya konuk oluyor.

Aslan sezonu kapatıyor
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

FALCAO YİNE OYNAYAMAYACAK
Trabzonspor ve Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak. Aslan'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Mario Lemina dışında sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. G.Saray'ın yollarını ayırdığı Mariano da kadroda yer almayacak.

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