Denizlispor’da Onazi depremi

Süper Lig'de cumartesi günü Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçtan puan ya da puanlar alıp kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek şehirden ayrıldı. Onazi, iki hafta önce Trabzonspor randevusu öncesi de telefonunu kapatıp kenti terketmiş, İstanbul'dan güçlükle geri döndürülmüştü. Devre arasında Trabzonspor'dan 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlanarak kadroya dahil edilen Onazi'nin Ankaragücü maçını beklemeden tekrar Denizli'yi terk etmesi tepkilere neden oldu. Yeşil-siyahlı formayı 9 maçta terleten 27 yaşındaki oyuncu 325 dakika sahada kalıp 1 asistle oynadı.

PRİM 100'ER BİN TL

Denizlispor yönetimi, Ankaragücü maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Bu karşılaşmayı kazanıp ligde kalmak isteyen Ege ekibinde kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Galibiyet ya da beraberlik bizim için yeterli olacak. Averaj hesaplarını düşünmüyoruz" diye konuyştu.



'SÜPER LİG'E TUTUNACAĞIZ'

YUKATEL Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, hata yapmayacaklarını belirterek teknik ekip ve oyunculara yönetim olarak sonuna kadar güvendiklerini söyledi. Maça çok iyi motive olduklarını vurgulayan Şanlıkan, "Ankaragücü karşılaşmasını en iyi şekilde tamamlayıp ligde kalacağız" diye konuştu. Zorlu bir sezon geçirdiklerine değinen Şanlıkan, "Taraftarlarımız destek vermeye devam etsin. Bu karşılaşmayı Allah'ın izniyle sıkıntısız bitireceğiz. Denizli'nin yeri Süper Lig'dir. Camia olarak kenetlendik" dedi.

SEBAHATTİN ALP