Fener’den yıldız avı

F.Bahçe, transferde listesindeki isimlerle ilgili görüşmelere başlarken kanada takviye için bir dönem G.Saray forması giyen Bruma'nın gündemde olduğu konuşuluyor. Hollanda ekibi PSV'nin de oyuncusu Bruma ile ilgili gelen tekliflere sıcak baktığı kaydedilirken Kanarya'nın kiralık formülü ile bu transferi bitirmek istediği öne sürüldü. Ancak Bruma'nın, Sporting'ten Galatasaray'a, Galatasaray'dan Leipzig'e ve Leipzig'ten de PSV'ye geçerken imzaladığı karmakarışık bir sözleşme geçmişi olduğu bu konunun çözüme ulaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

JADSOM DA LİSTEDE

Yine Cruzeiro forması giyen 19 yaşındaki Jadsom transferi için de görüşmeler sürüyor. Bu arada Lyon, Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'ya talip oldu. Sakatlığı nedeniyle son Beşiktaş derbisinde forma giyen yıldız oyuncuyu, Lyon kadrosuna katmak istiyor. L'Equipe'in haberine göre Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ı bu transferde en fazla düşündürüen sebeplerden biri oyuncunun yüksek maaşı oldu.



"F.BAHÇE'Yİ REDDETTİM"

FENERBAHÇE ile yeni sezon öncesinde görüşme gerçekleştiren Nenad Bjelica gelecek planları ve gelen tekliflerle ilgili olarak Hırvat basınına yeni açıklamalarda bulundu. Bjelica, "Çok fazla telefon aldım. Arap ülkelerini reddettim. Almanya ve İspanya'dan ilgi vardı ama bir şeyler ters gitti ve olmadı. Fenerbahçe'den bir teklif aldım ama kabul etmedim. Beni pek memnun etmedi. Aslında D.Zagreb'e nazaran daha çok para kazanacaktım ama kabul etmedim. Açık konuşmak gerekirse ailemle daha az ilgilenecektim ve ailemi de düşünmem gerekiyordu. Bu durumda kabul etmedim" şeklinde konuştu.