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Haberler Spor İzmir Büyükşehir’de Ahmet yuvada kaldı

İzmir Büyükşehir’de Ahmet yuvada kaldı

İzmir Büyükşehir’de Ahmet yuvada kaldı
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Ülkemizde tekerlekli sandalye basketbolunun lokomotifi olan rekorlar takımı İzmir Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Ahmet Efetürk ile sözleşme yeniledi. 11 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyespor'da fo rma giyen usta oyuncunun çok sayıda teklifi geri çevirdiğini belirten kulüp genel sekreteri Mustafa Ağme, "Önemli hedeflerimiz var" dedi. Avrupa'da Genç ve Ümit Milli Takım ile gittiği turnuvalarda sürekli All-Star Karması'na seçilen Ahmet Efetürk ise şunları söyledi: "Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler aldım ama kulübümde kalma kararı verdim. Burada olmaktan da çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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